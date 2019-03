Catturati due latitanti: erano ricercati da due anni e mezzo per rapina

Gli agenti della polizia penitenziaria ha catturato due latitanti che nell'ottobre 2016 si erano sottratti alla condanna definitiva per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. E' successo ieri. In azione gli uomini del Nucleo investigativo regionale di Palermo, coordinati dal Nucleo investigativo centrale. I due ricercati arrestati sono Sansu Stelian Daniel e Lucania Gioconda.

L'attività di indagine che ha permesso di risalire ai due latitanti e di localizzarli a Palermo è stata coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto procuratore Alfredo Gagliardi della Procura di Palermo. L'inchiesta è stata avviata dopo il ritrovamento di un cellulare all'interno di un istituto penitenziario. Le indagini sui due proseguono, perché, secondo gli inquirenti, durante la latitanza avrebbero svolto attività illecite.