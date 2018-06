La Cia Sicilia Occidentale entra nella direzione nazionale dell’Anp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Caterina Pasta è il nuovo componente per la Cia Sicilia Occidentale della Direzione Anp, l’Associazione Nazionale Pensionati, riunitasi a Roma nei giorni scorsi. “Priorità pensioni, servizi socio-sanitari nelle aree rurali e rafforzamento associativo sono i primi impegni che ci aspettano attraverso attività integrate con il patronato Inac e il Centro di Assistenza Fiscale di Cia-Agricoltori Italiani. L’obiettivo è offrire servizi di qualità ai pensionati, anticipando bisogni e rispondendo alle esigenze delle famiglie più velocemente e su più larga scala”, promuovendo anche attività ludico- ricreative, per le quali stiamo già definendo un piano di visite presso aziende agrituristiche, ha detto Caterina Pasta.

La Direzione nazionale dell’Anp ha confermato l’impegno sull’aumento delle pensioni, con le minime almeno al 40% del reddito medio nazionale, come indica la Carta Sociale Europea, per una sanità pubblica capace di garantire servizi e assistenza socio-sanitaria in tutte le realtà, senza discriminazioni sociali e territoriali, proponendo politiche tese a favorire il ruolo sociale dell’anziano nella società. Il rafforzamento organizzativo e un più forte radicamento sociale sono gli ulteriori impegni contenuti nell’atto d’indirizzo, ovvero un’implementazione delle attività ricreative e sociali attraverso la diffusione sul territorio degli “Sportelli Pensionati”, punti di riferimento per l’assistenza agli anziani. Direzione, infine, dopo aver espresso apprezzamento per la formazione del nuovo Governo, scongiurando un ulteriore allungamento della crisi politica e l’ipotesi di nuove elezioni, auspica una collaborazione proficua con l’esecutivo in relazione ai temi cari ad Anp, per interventi coerenti con le istanze degli associati.