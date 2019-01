Una catena umana "per Mario": studenti della scuola Pecoraro "abbracciano" Francese

Una catena umana "Per Mario" attorno alla targa dedicata alla memoria di Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, assassinato dalla mafia. Così gli studenti della scuola media Antonino Pecoraro hanno deciso di ricordare il giornalista. Un modo per abbracciarlo idealemente. Domani ricorrerà il quarantesimo anniversario del suo omicidio.

Gli studenti hanno esibito dei cartelli con la scritta “Per Mario” e altri manifesti con l’hashtag “Io sto con Borrometi”, esprimendo vicinanza al giornalista siciliano in questi giorni vittima di minacce che, sempre domani, al teatro Santa Cecilia riceverà il premio "Giuseppe Francese".

Alla manifestazione ha partecipato anche Giulio Francese, presidente dell’Odg Sicilia, nonché figlio della vittima commemorata, che con parole commosse di stima e di fiducia, ha riposto speranza nelle generazioni future, affinché, attraverso la memoria, possano comprendere il vero valore della verità e del rispetto dell’ordine pubblico, nonché della condivisione di regole ferree per vivere una cittadinanza consapevole.

Presente anche il sindaco Leoluca Orlando e il Comitato educativo della Sesta circoscrizione, istituito nel 2016 per promuovere e valorizzare il territorio, composto da diverse figure professionali e pubbliche istituzioni che, costantemente, mettono a disposizione le proprie competenze per il bene comune.



Gallery