Castronovo, in auto nascondono 100 grammi di hashish: due arresti

Viaggiavano lungo sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento con 100 grammi di droga e circa 720 euro in contanti. I carabinieri hanno arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due marocchini entrambi residenti ad Agrigento: Karim Hitani, 26 anni, e Karim Soulib, 23 anni.

I militari dell'Arma avevano intimato l'alt a un posto di blocco all'altezza del bivio Manganaro ma i due sono fuggiti e sono stati bloccati nei pressi della stazione ferroviaria di Castronovo di Sicilia. Nella loro auto i militari hanno trovato un panetto da 100 grammi di hashish. Per Hitani è scattata la custodia cautelare in carcere, mentre Soulib si trova agli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per stabilire la provenienza e la destinazione finale della droga.