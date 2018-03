Tv, “Maggie & Bianca Fashion Friends” a caccia di giovani talenti: casting a Carini

Fanno tappa a Carini i casting per “Maggie & Bianca Fashion Friends”, il live action creato da Iginio Straffi e coprodotto da Rai Fiction, in onda su Rai Gulp. Wobinda produzioni è alla ricerca di giovani talenti a partire dai 6 fino ai 17 anni di età, per questo motivo sarà richiesta la presenza di almeno un genitore.

L'appuntamento è per sabato alle 15 presso il centro commerciale Poseidon. Domenica 18 marzo alle 15 tappa al centro commerciale Katanè a Gravina di Catania (CT). Ospiti di questa tappa gli attori della serie Maggie e Jacques.

La partecipazione darà l’opportunità di vincere un’esperienza con il cast di “Maggie & Bianca Fashion Friends”. Le selezioni sono affidate ai professionisti, e casting director di Wobinda produzioni, società che da sempre si occupa del cast di importanti trasmissioni tv, pubblicità e film.