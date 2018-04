A Palermo si gira la serie "A-live": al via la due giorni di casting  

Due giorni di casting a Palermo per selezionare i protagonisti della nuova web series “A-live”, firmata da R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo, in collaborazione con Cinnamon Production, casa di produzione di cinema digitale, vincitrice di oltre 35 premi internazionali. La web series, il cui genere di riferimento è il thriller, si articolerà in cinque puntate ad alto tasso di suspence che vedranno protagonista la nuova Mercedes-Benz Classe A, la più giovane, tecnologica e sportiva della casa con la stella, il cui debutto nazionale è il prossimo 5 maggio.

La serie sarà girata a Palermo e diretta dal regista Riccardo Cannella, autore delle serie "Run away" e "Web horror story", acquistate dalla tv francese Canal Play (Canal +). Partner di comunicazione del progetto di branded content è l’agenzia di comunicazione Feedback. Il progetto della web series e gli attori selezionati saranno presentati alla concessionaria R.Star il prossimo 5 maggio in occasione dell’evento di lancio nazionale della nuova Mercedes-Benz Classe A.

Per partecipare ai casting è necessario compilare il form on line disponibile al link allegando il proprio curriculum vitae e una foto e, successivamente, presentarsi venerdì 13 aprile a partire dalle 9.30 alla concessionaria R.Star, in viale Michelangelo 1822. I casting si svolgeranno anche sabato 14 aprile. Saranno selezionati cinque attori (tre figure femminili e due maschili) anche alle prime esperienze, per ricoprire ruoli principali e secondari.

Le figure femminili ricercate

Andrea (protagonista): lineamenti morbidi, età scenica da 20 a 30 anni, taglia 38/44, patente B;

Beatrice (Amica di Andrea): età scenica da 20 a 30 anni

Madre di Andrea: donna dai 40 anni in su

Le figure maschili ricercate

Marco – coprotagonista: età scenica da 25 a 35 anni, taglia 40/44

Giulio - fidanzato di Andrea: età scenica da 20 a 30 anni