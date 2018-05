Torna “I Love Monreale”, al via i casting: gli organizzatori cercano modelle e bambini

Si terranno dalle 15 alle 19 di venerdì 1 giugno all’Hotel Savoia, in via Salvo D’Acquisto (vicino piazza Vittorio Emanuele II), a Monreale, i casting per le modelle che sfileranno il 15 e 16 giugno nell’ambito della seconda edizione di “I Love Monreale”, grande kermesse di moda patrocinata dal Comune e organizzata da Francesco Pampa, presidente della “Vanity Models Management” ma anche direttore artistico dell’evento, Massimiliano Vicari, amministratore della web agency palermitana “MaxServices”, e Salvatore Di Betta della “Piccy Models”.

Potranno candidarsi ragazze di età compresa tra i 13 e i 24 anni, altezza minima 1.60, una delle quali sarà eletta “Miss Social” tra quelle più cliccate sul sito “Filodiretto Monreale”, media partner della manifestazione. Numerose altre le fasce in palio, anche se le più ambita sarà sempre quella di “Miss Monreale”, conquistata nella prima edizione dalla giovanissima Simona Costanzo. Le aspiranti miss dovranno presentarsi venerdì prossimo con abito aderente e tacchi, portando con sé anche la fotocopia del documento d’identità. Ulteriori informazioni chiamando al cell. 389.6951478.

Gli organizzatori cercano anche bambini. In tutto 120, distribuiti tra le due serate, i piccoli di età compresa tra i 4 e i 12 anni che sfileranno per brand locali e regionali. Potranno partecipare ai casting i bambini residenti solo a Monreale, curati sia nella fase di selezione sia durante tutta la manifestazione dalla “Piccy Models”, specializzata in eventi moda bimbo e campagne pubblicitarie per bambini. Per maggiori informazioni, contattare il cell. 333.8628794.