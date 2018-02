Simona D'Angelo gira "L'amico invisibile", al via i casting

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via i casting dello short film "L'amico invisibile" realizzato dalla Piccola accademia dei talenti ASDC. Il regista Simona D'Angelo sta cercando uomini, da 50 anni in sù, con barba e capelli lunghi, ragazzi e ragazze dai 13 ai 25 anni, bambini e bambine dai 9 ai 12 anni. Le audizioni si terranno sabato 24 febbraio dalle 16 alle 18, nell'aula teatro "Franco Franchi & Ciccio Ingrassia" dell'accademia, in via Giuseppe Paratore 17/19, zona via Oreto Nuova. Le riprese dello short film, saranno girate in città, a partire dal mese di marzo.