L'associazione Teatro e Vita cerca ballerine/i per musical a Palermo e Bagheria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione Teatro e Vita (esistente a Palermo da 20 anni, con alle spalle tanti lavori teatrali, premi e riconoscimenti vinti) cerca tre brave/i ballerine/ballerini o allieve/i di scuole di danza con basi di danza classica, moderna e contemporanea (possibilmente residenti a Bagheria e dintorni, ma si valutano anche persone residenti a Palermo) per importante musical da mettere in scena a Bagheria, a Palermo e per le scuole.

Richieste: serietà, puntualità e disponibilità a effettuare le prove un paio di volte a settimana da settembre/ottobre 2019 a marzo 2020 in giorni e orari da definire. Per candidarsi inviare cv artistico con foto, video di un'esibizione di danza (anche amatoriale girato con il cellulare) e recapiti telefonici entro il 7 settembre a manueladonzelli@libero.it I candidati ritenuti idonei saranno contattati per il luogo e la data del casting. Per visionare i lavori svolti negli ultimi anni dall'Associazione, visitare la pagina Facebook "Giuseppe Celesia attore/regista".