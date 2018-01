Luci sul Castello Utveggio: torna a splendere il più bel promontorio del mondo

Dopo un anno e mezzo al Castello Utveggio è tornata la luce. Accesa per la prima volta ieri pomeriggio la nuova illuminazione esterna della struttura, rigorasamente a risparmio energetico: le lampade sono a Led. Era dal mese di giugno 2016 che il bene, simbolo di Palermo, era al buio: l'impianto era stato danneggiato durante un vasto incendio che colpì Monte Pellegrino.

Dopo la mobilitazione di cittadini comuni ed esponenti del mondo della cultura, che nel mese di novembre ne hanno chiesto ripetutamente il recupero, il caso è approdato anche a Roma con un'interrogazione di Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, al ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, hanno autorizzato i lavori per la messa in sicurezza. Il vicepresidente della Regione, poco dopo, con un post su Facebook annunciò che prima di Natale l'esterno di Castello Utveggio sarebbe stato riaperto al pubblico. Così non è stato. I lavori però sono iniziati davvero e ieri il gioiello è tornato ad illuminare dall'alto la città.

"La luce per Castello Utveggio sulla città - commenta Armao - sia il segno che il cammino di riscatto della Sicilia ricomincia, mentre si completano le opere di restauro. Grazie al Dipartimento infrastrutture ed all'ingegnefre D'Urso". Terminati anche i lavori di impermeabilizzazione della terrazza e quelli al sistema antifurto. "Dopo anni di ‘oscurità’ - afferma il presidente Musumeci - lo restituiamo alla città, cominciando dall’illuminazione esterna. Vogliamo che il Castello torni al suo antico splendore, oltre a diventare sede di una scuola di formazione che la Regione intende istituire".