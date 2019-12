Casteldaccia, sì alla messa in sicurezza del Vallone Perriera: lavori per oltre 7 milioni

Da ben quindici anni Casteldaccia attendeva le risorse per potere realizzare la sistemazione idraulica del Vallone Perriera, lì dove scorre l'omonimo torrente diventato, col passare del tempo, assolutamente insufficiente a raccogliere le acque piovane e a indirizzarle a mare. Da qui, nelle giornate di insistenti temporali, i continui allagamenti della circonvallazione e dei terreni limitrofi, con forti rischi e pesanti disagi per automobilisti e abitanti del luogo.

Adesso, però, a destinare le somme necessarie a quel progetto di messa in sicurezza risalente al 2005, ha pensato l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Si tratta, complessivamente, di sette milioni e 450 mila euro che la struttura commissariale diretta da Maurizio Croce sta subito per impiegare: la gara per assegnare i lavori è stata, infatti, già pubblicata e le domande dovranno arrivare entro il prossimo 29 gennaio. L'intervento sul Perriera, che costeggia l'intero perimetro urbano, prevede la realizzazione, lungo l’asta naturale, di un canale in calcestruzzo della lunghezza di quasi tre chilometri, a partire da una quota di circa 140 metri sul livello del mare e sino alla foce.

"A lavori ultimati - sottolinea il governatore Musumeci - risulterà ristabilita, in modo complessivo e organico, la funzionalità di un importante collettore drenante che si sviluppa anche all’interno dell’abitato di Casteldaccia, restituendo finalmente ai cittadini condizioni di sicurezza. E, infatti, sarà possibile anche declassificare il rischio dell'intera area, attualmente di livello R4".

Gli ultimi interventi di regimentazione nel Vallone risalgono agli anni Trenta: da allora solo saltuarie opere effettuate con procedura di somma urgenza da parte del Genio civile per ripristinare la funzionalità del corso d'acqua, garantendo un’adeguata portata.

Il canale, oggi, risulta interamente inutilizzabile, in quanto in alcuni punti è parzialmente, o interamente, interrato e in altri è praticamente inesistente anche a causa dell'intervento dell’uomo che ha modificato la topografia della zona. Bisognerà, pertanto, sostituirlo completamente con quello nuovo. In particolare, nei tratti dove il tracciato del nuovo canale coincide con quello vecchio, si procederà alla demolizione di quest’ultimo.

Le opere strutturali riguardano la costruzione di manufatti in cemento armato, con sezione variabile, all’interno delle quali saranno incanalate le acque del torrente Perriera. Bisognerà intervenire anche per proteggere un vecchio ponte sul quale scorre la linea ferrata: a tale scopo, sarà realizzata una struttura di contenimento a monte, tramite alcune gabbionate e una paratia.