Caso Arata, anche l'assessore Turano sentito in Procura

L'assessore regionale alle Attività produttive della Sicilia Girolamo Turano è stato sentito oggi pomeriggio dai pm di Palermo, come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in carcere Paolo Arata, l'ex consulente sulle energie rinnovabili della Lega e secondo i magistrati della Dda socio in affari del "re" dell'eolico Vito Nicastri.

Arata e Nicastri sono stati arrestati per un giro di tangenti alla Regione sulle autorizzazioni ad alcuni impianti di energia rinnovabile. Secondo quanto si apprende sarebbero stati diversi i "non ricordo" ma anche le "incongruenze" dell'assessore Turano che è stato sentito alcuni giorni dopo l'assessore all'Energia Toto Cordaro e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Turano è stato ascoltato per circa due ore dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo che coordinano l'inchiesta.

Fonte AdnKronos