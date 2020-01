Scoperte due "case del sesso" in via Lincoln, 49enne denunciato

All'insaputa dei proprietari, avrebbe affittato a tre donne due appartamenti, nello stesso palazzo in via Lincoln, trasformati poi in case del sesso. Per questo S.R.W.R., palermitano 49enne, è stato denunciato dai carabinieri della stazione piazza Marina per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

I due immobili sono stati sequestrati insieme al materiale vario trovato all’interno che non lascerebbe dubbi sull'attività che le tre donne svolgevano all'interno. Le indagini dei militari sono scattate dopo le segnalazioni dei vicini.