Casa sommersa dai rifiuti, esce e vaga in stato confusionale: poliziotti salvano anziana

L'hanno vista mentre vagava ed entrava e usciva dall’area bancomat di un istituto di credito. Così i poliziotti hanno deciso di intervenire e salvare una signora ultraottantenne. E' successo a Cefalù, nei pressi della piazza Matteotti deserta. Gli agenti sono entrati in azione durante i controlli che il commissariato locale, nell’ambito della pianificazione posta in essere dalla Questura, ha effettuato nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

"L’anziana donna era in forte stato confusionale - spiegano dalla polizia - tanto da non ricordare nemmeno le proprie generalità, ma ciò che ha maggiormente allarmato gli agenti sono state le condizioni igienico-sanitarie generali in cui versava. Pertanto, dopo essere stata tranquillizzata, l’anziana è stata accompagnata nella propria abitazione, che è risultata in stato di assoluto abbandono e degrado a tal punto da risultare invivibile a causa dell’immondizia accatastata e delle condizioni igieniche assolutamente carenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attivata l’assistenza sanitaria del 118 alla donna, grazie alla solerzia e allo spirito di servizio dei poliziotti del commissariato di Cefalù, le è stata poi trovata subito dopo un’adeguata collocazione in un comune limitrofo in attesa che, qualcuno dei parenti se ne possa prendere cura. "Questo intervento - concludono dalla questura - testimonia che anche in un momento così delicato dovuto al diffondersi del Covid, la polizia, oltra a garantire la legalità e la sicurezza, non tralascia la vicinanza soprattutto nei confronti delle fasce piu deboli della cittadinanza".