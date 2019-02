Casa Professa sbarca su internet: online il primo sito della Chiesa del Gesù di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La chiesa del Gesù di Casa professa a Palermo, per la prima volta visibile in tutto il mondo, grazie a un sito Internet ufficiale. L’indirizzo da cercare in Rete è www.casaprofessa.com. Da qui si può accedere a tutta una serie di contenuti: informazioni storiche e di servizio, orari per le visite e per le confessioni, contatti. Fondamentale è la sezione legata al “Cammino interiore”, ovvero il percorso di formazione per una vita interiore più ordinata e retta, organizzato dall’associazione “Pietre vive”. Il Rettore della chiesa è Padre Walter Bottaccio.