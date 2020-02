Casa, contributi per l'affitto a chi ha redditi medio-bassi: recuperati fondi per 7,7 milioni

Ammonta a 7 milioni e 700 mila euro il contributo sugli affitti per il 2018 destinato ai cittadini residenti in Sicilia con redditi medio-bassi. Il provvedimento è stato pubblicato venerdì scorso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

"Grazie al pressing di Sunia, Sicet e Uniat - scrivono i sindacati in una nota - si è applicata la norma che consentiva di non sprecare risorse ingenti. I fondi non spesi, erogati tra il 2014 al 2018 per la morosità incolpevole, sono confluiti a incrementare questo fondo". Sunia, Sicet e Uniat hanno chiesto al dipartimento alle Infrastrutture un incontro per definire alcuni aspetti del bando "che dopo tanti anni di attesa rischiano di compromettere il corretto e buon esito dell'erogazione del contributo".

Sono 15 mila i residenti che negli anni scorsi, prima che fosse cancellato il finanziamento, hanno partecipato al bando. "Occorre definire una metodologia - concludno i sindacati degli inquilini - che renda le procedure meno farraginose al fine di consentire che il contributo possa essere erogato alle famiglie in tempi brevissimi".