Sprofonda il marciapiede in via Montalbo, 76enne cade con la carrozzina in una buca

Sprofonda il marciapiede e finisce con la sua carrozzina motorizzata dentro una grossa buca. L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Montalbo, non lontano dalla Fincantieri, dove un uomo di 76 anni è stato soccorso dai passanti dopo una caduta che sarebbe stata provocata dal cedimento. "Sono andato in ospedale e ne sono uscito alle due di notte. Per fortuna - racconta a PalermoToday Francesco R. - non ho sbattuto la testa né mi sono rotto il femore, però che dolori…”.

Dopo l’episodio è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha raggiunto l’anziano, piccolo imprenditore edile in pensione ormai da anni, a Villa Sofia per verificare le sue condizioni e chiarire meglio i contorni dell'incidente. "Io ero ancora in ospedale e mi hanno detto che i vigili sono venuti in via Montalbo per fare le foto, ma ci sono i testimoni. Sarà stata colpa del finimondo di mercoledì, l’acqua ha fatto grossi danni. Ora spero che intervenga qualcuno per recintare bene il punto in cui il marciapiede è rotto, è pericoloso".

