VIDEO | Musumeci furioso con Alitalia: "Chiediamo biglietto unico, intervenga il Governo"

Riunione in aeroporto con il Governatore e diversi sindaci dei comuni dell'Isola. Rincaro dei biglietti e soppressione tratta con Trapani i temi. Firmato un documento congiunto che martedì sarà consegnato a Roma. Il presidente della Regione: "Compagnia pagata coi soldi degli italiani non può fare questi capricci. La Sicilia non può essere considerata ancora terra da colonizzare"