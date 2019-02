Caro hotel quanto mi costi: il seminario per chi lavora nel settore dell'ospitalità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come calcolate il costo camera? E il costo colazione? Il monitoraggio dei costi viene effettuato in modo completo? Una gestione efficiente e di successo di una struttura non si valuta dal solo fatturato, ma da quanto le strategie di gestione e di vendita messe in atto siano proficue. Giovedì 14 febbraio dalle 10 alle 14, nel laboratorio di Errequadro si analizzeranno e calcoleranno i costi e si approfondirà la differenza tra costi fissi e variabili, per definire i principali indicatori di costo e il livello di sostenibilità di un’attività ricettiva.

Attraverso esempi pratici e casi studio, gli esperti si determinerà come ricavi e costi rappresentino esattamente la fotografia completa della performance della struttura. Gli incontri sono organizzati per piccoli gruppi al fine di garantire una formazione “su misura”, caso per caso e sono rivolti a tutte le tipologie di strutture ricettive (relais e dimore di charme ad hotel, affittacamere e B&B). Obiettivo primario del corso è definire e attuare le strategie idonee basate su dati oggettivi incrementando così i profitti. Per info: tel. 091.6111062 – info@errequadro.com