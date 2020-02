VIDEO | Maschere e giochi di Carnevale pericolosi, l'irruzione dei finanzieri nel negozio cinese

In totale sono stati sequestrati 107 mila articoli: si tratta di materiale elettrico ed informatico, giocattoli, cosmetici, cancelleria, casalinghi e prodotti di vario genere non alimentare, articoli per la casa e per il fai da te nonché accessori e decorazioni non conformi alla normativa sulla sicurezza