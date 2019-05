Carini, aveva in casa 175 pacchetti di sigarette e 38 gratta e vinci rubati: denunciato

Nella casa dove abita, in via Antonello da Messina a Carini, i carabinieri hanno trovato 175 pacchetti di sigarette e 38 gratta e vinci risultati rubati. Per questo un diciannovenne palermitano è stato denunciato per ricettazione. Dagli accertamenti fatti dai militari i tagliandi e otto pacchetti di sigarette sarebbero stati portati via durante un raid messo a segno il 21 marzo in un esercizio commerciale di via Don Luigi Sturzo.

Le altre 'bionde', invece, sarebbero buona parte della refurtiva del colpo realizzato la notte tra giovedì e venerdì in una tabaccheria di piazza Duomo: i ladri hanno usato un'auto rubata come ariete e hanno portato via il distributore. Le telecamere hanno ripreso all'opera due uomini incappucciati arrivati a bordo di una Panda rubata.

Proposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Carini per il 19enne. Si indaga per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e identificare gli autori dei furti.