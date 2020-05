Virus, normale detergente per la casa venduto come "sanificante": sequestrate 20 confezioni

Normale detergente per la casa venduto, senza alcun titolo, come sanificante. E' quanto accadeva in un negozio di Carini (non è stato reso noto il nome ndr) ma la guardia di finanza lo ha scoperto e ha sequestrato 20 confezioni, circa 9 litri.

I finanzieri sono intervenuti nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e hanno ispezionato l'attività commerciale, dove si vendono al dettaglio articoli per l’igiene della persona e della casa. La Finanza spiega che quello sequestrato era "un normale prodotto detergente per la casa illecitamente posto in vendita quale 'sanificante' senza che ne fossero state preventivamente verificate le reali qualità biocide. La capacità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, deve essere appurata a mezzo di approfondite analisi chimiche e comprovata da una specifica autorizzazione ministeriale prima che lo stesso possa essere immesso in commercio. Tale indicazione è importante per escludere sia potenziali rischi per la salute pubblica sia al fine di evitare che i clienti vengano semplicemente indotti in errore a seguito delle mendaci indicazioni riportate sulla confezione".

I militari hanno proceduto a sequestrare la merce in vendita e a segnalare il titolare dell’impresa alla locale autorità giudiziaria per frode in commercio.