Omicidio a Carini, uccide la compagna e si barrica dentro un negozio

Omicidio a Carini. Un uomo avrebbe aggredito e ucciso oggi pomeriggio la compagna (39 anni) dopo una colluttazione iniziata per strada e finita nel sangue all'interno di un'attività commeriale di corso Italia. Sul posto polizia, carabinieri e vigili urbani.

Secondo una prima ricostruzione (ma ancora i contorni sono tutti da chiarire) sembrerebbe che l'uomo, il 42enne M.R., e il figlio siano stato colpiti con un taglierino dalla donna, la 39enne A.M.S.. Il compagno avrebbe provato a difendersi, spingendo lei all'interno di un negozio di calzature dove sarebbe continuata la lite. Una volta dentro lui sarebbe riuscito ad avere la meglio sulla compagna, disarmandola e poi colpendola con la stessa lama alla gola.

Resosi conto dell'accaduto il 42enne si sarebbe barricato all'interno dell'attività, dalla quale avrebbe lanciato poi l'allarme. Per accedere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'irruzione dei carabinieri l'uomo è stato fermato e portato in caserma per accertamenti.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della 39 e trasportato i figlio al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello di Palermo. (Articolo in aggiornamento)