I vicini notano il suo corpo sul pavimento da una finestra, trovato morto in casa a Carini

Sarebbero stati i vicini ad accorgersi del corpo senza vita di Mario Valenza, 57 anni, notandolo disteso sul pavimento della sua abitazione di via Milazzo, a Carini, da una finestra. E' così che è scattato l'allarme e che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poi anche i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - originario di Palermo, ma residente da tempo a Carini - potrebbe essere morto tra lunedì e martedì. In via Milazzo sono intervenuti anche i medici del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Valenza. Nell'abitazione è stato chiamato anche il medico legale e, in base ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe morto per cause naturali.