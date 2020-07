Malore in acqua, 65enne muore a Villagrazia di Carini

Quella che doveva essere una tranquilla giornata di mare padre-figlia si è tramutata in tragedia a Villagrazia di Carini. Un uomo di 65 anni di Palermo, Giovanni Zampardi, ha accusato un malore mentre era in mare ed è morto poco dopo. E' accaduto intorno alle 13. La figlia si è accorta subito che qualcosa non andava, ha portato il padre a riva e ha immediatamente allertato il 118. Le cure prestate dai sanitari non sono bastate e il suo cuore ha smesso di battere.

