Carini, in casa ha cento piante di marijuana e un fucile: denunciato

In casa aveva cento piante di marijuana, un fucile calibro 20 e un collegamento alla rete elettrica abusivo. Per questo motivo un 23enne di Carini, che aveva in affitto l'immobile, è stato denunciato dai carabinieri.

I militari hanno sequestrato anche 500 grammi di marijuana già essiccata e pronta all’uso, un bilancino e tutto il necessario per la coltivazione indoor delle piante (lampade, fertilizzante, ventilatori). Il danno arrecato all'Enel per il furto di energia è invece stimato in circa 400.000 euro. Per il 23enne è scattata la denuncia a piede libero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi senza autorizzazione e furto di energia elettrica.