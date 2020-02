Carini, rubano olio d'oliva e attrezzi da lavoro da due garage: due arresti

Prima rubano un'auto e poi svaligiano due garage, impossessandosi di oggetti da lavoro e 100 litri di olio. La "notte brava" di due 28enni, a Carini, è stata interrotta dai carabinieri che li hanno arrestati. Le manette sono scattate per V.M., e A.A., entrambi del luogo e già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati sorpresi mentre stavano caricando in una vettura attrezzi da lavoro e oggetti portati via da un garage pertinenza di un’abitazione in centro. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti anche vari oggetti da lavoro e 100 litri di olio di oliva rubati nella notte da un altro box in zona. Da ulteriori accertamenti, è emerso che anche l’auto usata per commettere i furti era stata rubata poco prima nelle vicinanze.

Gli arrestati si trovano nel carcere Pagliarelli in attesa della convalida e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. V.M. solo qualche giorno fa era stato denunciato perchè sorpreso a svaligiare una villetta nel Carinese ed era scappato.