A Carini un polo per la ricerca biomedica, oltre 90 milioni per il centro Rimed

Prende corpo la realizzazione del Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica a Carini. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Rimed ha deliberato l'affidamento dei lavori di costruzione del Centro (Cbrb), per un importo di circa 90.526.511 euro a un'ati (composta da Italiana costruzioni Spa, Gemmo spa, Isa Spa e T.am.co. Srl). La gara era stata indetta nel 2017 ed è stata conclusa lo scorso 3 giugno.

L'associazione di imprese avrà il compito di realizzare sul terreno messo a disposizione dalla Regione, "un'opera di fondamentale importanza nella storia della Sicilia e di tutto il Bacino mediterraneo: il centro di 25.000 metri quadrati intende attestarsi quale hub per le scienze della vita, garantendo la veloce trasferibilità dei risultati scientifici nella pratica clinica: un ruolo strategico sia dal punto di vista economico, che della salute pubblica", si legge in una nota. "L'ormai imminente inizio dei lavori di costruzione del Centro di Biotecnologie e Ricerche Biomediche della Fondazione Rimed è il frutto dell'intenso lavoro delle istituzioni italiane e statunitensi, mirate a creare in

Sicilia un polo di ricerca che genererà nuove scoperte e prodotti per la cura della salute e attrarrà e farà sorgere imprese del settore",

spiega Bruno Gridelli, vice presidente di Rimed e vicepresidente esecutivo di Upmc (University of Pittsburgh Medical Center)

International.

"L'impatto sulla crescita sociale ed economica della Sicilia e del resto del Paese sarà enorme. Tanti giovani scienziati italiani avranno

l'opportunità di restare o rientrare nel loro Paese e lavorare in un centro di ricerca tra i più avanzati al mondo", conclude Gridelli. Il

progetto esecutivo del Cbrb è stato realizzato dal raggruppamento di imprese guidato da Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc, vincitore del

concorso internazionale di progettazione, ed è stato approvato dalla commissione regionale dei lavori pubblici il 12 ottobre 2016.





Gallery