Carini, chiuso per lavori l'ufficio postale di via Campo sportivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Campo Sportivo a Carini resterà chiuso dall’8 novembre al 15 novembre per lavori interni.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della posta inesitata,i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di via San Giuseppe 26, che nel periodo indicato osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.