Nuovo cargo dalla Cina, arrivate 26 tonnellate di mascherine e tute per la Protezione civile

Cinquecentomila mascherine KN95, altre centomila di Ffp3 e 58 mila tute protettive destinate alla Protezione civile regionale. E’ il contenuto del cargo partito da Nanjing, Cina, e atterrato ieri all’aeroporto di Palermo. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli in servizio presso la sezione operativa territoriale hanno sdoganato 26 tonnellate di dispositivi di protezione individuale che serviranno per continuare la battaglia al Covid-19.

La procedura è avvenuta direttamente in pista mediante il cosiddetto svincolo diretto. "La celerità delle operazioni di controllo - si legge in una nota - ha assicurato il rapido sdoganamento e la pronta disponibilità del materiale sanitario alla Protezione civile, confermando il costante impegno dell’Agenzia in prima linea nel far fronte all’emergenza sanitaria in corso".