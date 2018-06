"Carenze igieniche": i carabinieri sequestrano ristorante all'Arenella

Carenze igieniche e mancanza di autorizzazioni. I carabinieri hanno chiuso il ristorante Nautilus all'Arenella. Al termine di un controllo è emerso che il locale occupava abusivamente la sede stradale con tavolini, gazebo e sedie. In azione i militari della compagnia di Palermo San Lorenzo insieme ai colleghi del Nas e del Nil, che effettuato un servizio di controllo del territorio nel quartiere Arenella.

"La titolare del ristorante - spiegano i carabinieri - è stata deferita in stato di libertà per inadempienze varie nel settore della sicurezza sul lavoro e deve rispondere anche in merito alla presenza di quattro lavoratori in nero. Sono state riscontrate carenze igieniche. E' stata contestata anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico e la mancanza di autorizzazioni per la somministrazione di cibo e bevande". Sono state elevate sanzioni amministrative per 30 mila euro circa. La struttura è stata segnalata all’Asp che ha disposto la chiusura.

