Career day a Giurisprudenza: i neo laureati si confrontano con i professionisti

Lunedì 1 e martedì 2 ottobre l'Agius, l'Associazione dei giuristi siciliani organizza per il secondo anno consecutivo il Career Day presso la facoltà di Giurisprudenza. Partner dell’iniziativa le associazioni studentesche “R.U.N. (Rete universitaria nazionale)”, “Vivere Giurisprudenza”, “N.R.G. (Nuova realtà giovanile)” , “Contrariamente”, “Avanti” e “Onda”.

"Il nostro intento, sin da quando abbiamo iniziato ad organizzare la manifestazione, - spiega Francesco Leone, presidente Agius - è stato quello di creare un collegamento virtuoso tra facoltà, discenti e mondo dell’avvocatura. Tale esigenza è nata dalla constatazione che troppo spesso, tra università e foro, manchi una fattiva collaborazione atta ad orientare in modo efficace i neolaureati nella realtà delle professioni. Difficilmente, infatti, uno studente di giurisprudenza ha l’opportunità, durante il suo percorso didattico, di confrontarsi con dei legali, conoscerne le specializzazioni, apprezzarne le diverse modalità organizzative e lavorative. Per tali ragioni abbiamo pensato di coinvolgere per l’organizzazione dell’evento i vertici della facoltà, tutte le associazioni studentesche e quelle che, a parer nostro, rappresentano le eccellenze forensi della nostra città".

Il programma

Lunedì 1 ottobre - La prima giornata di attività sarà caratterizzata da un incontro dibattito con gli studenti che si terrà presso l’aula “circolare” di giurisprudenza:

ore 09.30 - registrazione dei partecipanti

ore 10 - saluti del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof Aldo Schiavello e del Presidente Agius Francesco Leone

ore 10.15 - dibattito con gli studenti sul tema "L'evoluzione dell'avvocatura: quali prospettive per i giovani laureati?"

Relatori: Prof. Aldo Schiavello (Ordinario di Filosofia del Diritto) e Avv. Antonello Armetta (consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palermo); modera Flavia Caradonna (responsabile AGIUS per la pratica forense)

Martedì 2 Ottobre - E' il giorno dedicato ai colloqui con gli studenti. Le più importanti realtà forensi saranno presenti con i propri stand per raccontare ai futuri avvocati le principali attività del proprio studio. Gli studenti potranno interloquire con gli avvocati presenti, presentare la propria candidatura allo studio di maggiore interesse, svolgere un breve colloquio conoscitivo:

ore 9.30 apertura stand degli studi legali ospiti

ore 13.00 chiusura evento