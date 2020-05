Trovato un telefonino in una cella del carcere Malaspina

Un cellulare con il relativo caricabatteria è stato trovato e sequestrato dalla polizia penitenziaria in una cella nel carcere minorile di Palermo. A renderlo noto è Donato Capece, segretario generale del Sappe. "La piaga dei telefoni cellulari di dimensioni sempre più ridotte - dice - continua ad impegnare la polizia penitenziaria portandola a tenere la massima attenzione durante le operazioni di servizio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Lillo Navarra, segretario nazionale del Sappe per la Sicilia, "va dato atto e lustro al personale di polizia penitenziaria in servizio a Palermo che quotidianamente, solo grazie all'esperienza e professionalità, riesce a reprimere e a prevenirne reati d'ogni genere, che si verificano all'intero degli istituti penitenziari. Nonostante nella maggior parte degli istituti penitenziari si stiano adottando misure di sicurezza basate sulla dinamicità e sulla videosorveglianza, che a nulla servono se non si prevede l'obbligo del lavoro per i detenuti, non ci sono telecamere e altri sistemi di sicurezza che possano intervenire e sostituire la professionalità della Polizia penitenziaria".