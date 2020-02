Zen 2, i carabinieri lo sorprendono mentre spaccia: arrestato ragazzo di 20 anni

Spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con questa accusa allo Zen 2 i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno arrestato un ragazzo palermitano di 20 anni (M.A. le sue iniziali) residente nello stesso quartiere. I militari hanno sorpreso il giovane mentre cedeva droga ad alcuni potenziali consumatori in via Costante Girardengo.

"A seguito della perquisizione personale - spiegano dal comando provinciale - i carabinieri hanno rinvenuto 60 grammi di marijuana divisa in altrettante dosi, 38 grammi di hashish divisa in altrettante dosi e 140 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati sequestrati". Il ventenne è stato poi portato nella sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato in Tribunale con il rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nell'ambito dei controlli, inoltre, i militari hanno trovato - nascosti in un'intercapedine di un padiglione - più di cento chili di artifizi pirotecnici che, dopo le verifiche, sono stati fatti brillare dagli artificieri.

