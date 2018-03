Carabinieri, il presidente della Regione visita il comando regionale 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 7 marzo 2018, alle ore 12.00, il comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Riccardo Galletta, ha accolto presso la caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo, il presidente della Regione Siciliana, Sebastiano Musumeci. Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale, alla presenza dei comandanti dell’Arma sul capoluogo e degli ufficiali superiori dello stato maggiore, ha illustrato i lineamenti organizzativi dell’Arma in Sicilia, con particolare riferimento ai reparti specializzati e al 12° reggimento carabinieri Sicilia, nonchè alle stazioni carabinieri per la loro straordinaria vocazione territoriale, cifra distintiva di prossimità, capillarità e vicinanza al cittadino. Il presidente Musumeci ha, a sua volta, espresso parole di profonda gratitudine per l’operato dell’Arma, sottolineando, in particolare, l’impegno quotidiano delle stazioni carabinieri, quali indubbi punti di riferimento della comunità, oltre che irrinunciabili presidi di legalità ed espressioni concrete della presenza dello Stato. La visita è terminata con un colloquio dedicato tra il presidente Musumeci e il generale di brigata Galletta per lo studio di possibili sinergie istituzionali.