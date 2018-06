Carabinieri, il tenore Lorenzo Licitra sul palco per festeggiare i 204 anni dell'Arma

Dal palco di X Factor a quello del teatro di Verdura per una platea d'eccezione. Il tenore Lorenzo Licitra, vincitore dell'edizione 2017 del talent show, si è esibito ieri sera in occasione dei festeggiamenti per i 204 anni della fondazione dell'Arma dei carabinieri con la fanfara del 12° reggimento.

Il comandante della legione carabinieri Sicilia, Riccardo Galletta, che ha fortemente voluto l’evento musicale, ha ricordato il prezioso impegno dell’Arma in Sicilia fin dal 1861 dedicando un commovente “silenzio fuori ordinanza” ai 506 militari caduti sull’Isola. Presente il sindaco Leoluca Orlando che ha espresso la "profonda gratitudine all’Arma dei carabinieri per l’attività di prevenzione e contrasto che quotidianamente ed efficacemente svolge nel capoluogo siciliano, donandosi a favore della comunità palermitana, così come Ragusa, città natia del giovane cantante Licitra".