Guida ubriaco tra le strade di Ustica: denunciato

I carabinieri lo hanno definito "un sabato notte intenso". Raffica di controlli nell'isola del Tirreno. Militari dell'Arma impregnati con l’obiettivo di salvaguardare l’estate di abitanti e turisti. "Con una stagione turistica in pieno svolgimento - hanno spiegato i carabinieri - i militari della stazione sono stati impegnati durante l’arco notturno con il preciso scopo di controllare il tasso alcolico di chi, dopo qualche bicchierino di troppo, si mette alla guida di auto e moto. Ed è proprio il conducente di un’auto ad essere stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, così come previsto all’articolo 186 del codice della strada".

Dopo i due accertamenti effettuati con l’etilometro - dicono i carabinieri - l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore alla soglia penale. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura - come assuntori di sostanze stupefacenti - quattro persone di età compresa tra i 19 e i 35 anni, perchè trovati in possesso di piccole quantità di droga. Nel corso di altri controlli i carabinieri hanno sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo tre ciclomotori perché guidati da persone che non utilizzavano il casco o erano senza assicurazione.