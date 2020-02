Carabiniere fuori servizio sventa furto di una moto, poi insegue i malviventi e ne ferma uno

Un maresciallo dei carabinieri fuori servizio sventa il furto di una moto da parte di due persone, poi si mette alla caccia dei malviventi e riesce ad acciuffarne uno.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso. Dopo avere contattato il numero di emergenza 112 per richiedere supporto, iniziava a bordo del proprio scooter un lungo inseguimento che si è concluso all’interno del porto anche grazie all’intervento di una pattuglia dell’Arma e del servizio di un’agenzia privata di vigilanza.

Una delle due persone - P. D. F., 42enne palermitano - è stato fermato e arrestato per violenza e resistenza. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione e posto ai domiciliari; l'altra è riuscita a darsi alla fuga dividendosi dal complice durante l’inseguimento. Stamattina l’autorità giudiziaria, nel convalidare l’arresto, ha disposto per il 42enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.