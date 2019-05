Stupore a Cefalù, trovata in spiaggia la carcassa di un capodoglio rosa

Strana scoperta questa mattina in spiaggia a Cefalù: un capodoglio rosa, lungo circa sei metri, è stato trovato dagli abitanti in contrada San Nicola, non lontano da Mazzaforno. La carcassa dell'animale - appartenente alla famiglia degli odontoceti - appare tranciata da un vistoso taglio lungo il fianco. E' ipotizzabile quindi che possa essere stato ucciso da un'imbracazione.

La capitaneria di porto è intervenuta immediatamente e, insieme agli esperti, eviterà che l’animale spiaggiato inizi il processo di putrefazione. Da capire come la carcassa sia arrivata sulla spiaggia, visto che nel Palermitano avvistamenti del genere sono inusuali. Specie di colore rosa.

(Foto pubblicate su Facebook da Dario Nepoti - scuola Gibel Mediterraneo)

