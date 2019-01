"Aiutando gli altri ritroviamo Riccardo", pranzo solidale nella parrocchia di via Castellana

Hanno trasformato il dolore per la perdita del loro bimbo in impegno sociale, nella volontà di aiutare il prossimo. Salvatore e Angela, genitori del piccolo Riccardo, il bimbo annegato in una piscina in una villetta a Torretta alla vigilia di Pasqua del 2017, hanno offerto il pranzo di Capodanno ai meno fortunati. Hanno cucinato per circa 80 persone che si sono ritrovate nella parrocchia Gesù Salvatore di via Castellana

L'iniziativa è stata accolta dal parroco Antonino Vicari con grande entusiasmo. Ad aiutare Salvatore e Angela, che già lo scorso anno avevano offerto il pranzo ai meno fortunati, alcuni parenti e volontari.

"Doniamo qualcosa - spiega Salvatore - per ricevere amore, per riuscire a colmare il grande vuoto lasciato da nostro figlio. In ogni persona troviamo il nostro Riccardo".