Capodanno a numero chiuso al Cep e alla Stazione: "Metal detector con 'contapersone'"

Anche quella di quest'anno sarà una notte di San Silvestro a numero chiuso. Sia al Cep (in basso la foto del palco) che in piazza Giulio Cesare, luoghi dove si terranno i due concerti di Capodanno, "sarà installato un metal detector con un 'contapersone' perché si l'accesso sarà consentito solo per un numero limitato di persone". Ad annunciarlo, durante il tradizionale scambio di auguri di fine anno con i giornalisti, è il questore Renato Cortese.

Per garantire la sicurezza in entrambe le aree interessate dai festeggiamenti sarà vietata l'introduzione di borse e bottiglie e di altri oggetti pericolosi. "Saranno aumentati i servizi di ordine pubblico - conclude Cortese - e sarà una serata all'insegna del divertimento e dell'augurio che nessuno si faccia del male".

Per tutelare l'incolumità pubblica e la tranquillità cittadina e salvaguardare anziani, bambini, persone cardiopatiche e animali domestici il sindaco Orlando ha firmato l'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l'accensione, il lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. Previste multe fino a 500 euro per chi vieterà il divieto.





