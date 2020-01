VIDEO | Tigri e leoni alla Stazione, trenini e fuochi d'artificio al Cep: Palermo ha accolto così il 2020

I ritmi caldi dei "Babil On Suite" e la voce soul di Mario Biondi hanno fatto ballare un'affollata piazza Giulio Cesare. Meno numerosi ma scatenatissimi i palermitani in piazza Giuseppe Impastato. Il sindaco Orlando e l'assessore Darawsha in mezzo al pubblico nel corso della serata in entrambe le piazze. Brindisi di mezzanotte con Lello Analfino e Nino Frassica. "Nel 2020 cresca l'amore per la persona umana"