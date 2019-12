VIDEO |Tutto pronto per il Capodanno nelle due piazze: "Tram in funzione fino alle 4"

Tutto pronto per il doppio Capodanno. Si è svolta questa mattina a Palazzo Ziino la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che animerà la notte di San Silvestro e che vedrà coinvolti due luoghi della città: piazza Giulio Cesare e l'area davanti al Giardino Peppino Impastato, al Cep. Musica dal vivo, dirette radio, dj set after live e intrattenimento i protagonisti di entrambe le feste.

"La scelta di due luoghi, anziché uno - ha dichiarato il sindaco Orlando - nasce dal fatto che Palermo è una città che non vuole avere un centro in alternativa alle altre parti dell’unico mosaico e che ha scelto di superare la marginalità delle attuali cosiddette periferie. Un tempo proprio il centro storico era la più degradata delle periferie (periferia esistenziale ancorché non geografica) del capoluogo. Per noi esiste un'unica città, un'unica straordinaria comunità. La nostra affermazione 'io sono persona, noi siamo comunità vale su tutto il territorio della città di Palermo. Il mio invito, quindi, è quello di divertirsi a Capodanno e pensare a cosa fare ciascuno per rendere ancora migliore la nostra città". "Auguro alle cittadine e ai cittadini palermitani di godersi appieno i due concerti di domani sera - ha aggiunto l'assessore Darawsha -. Individuare due piazze della nostra città per attendere l'arrivo del nuovo anno è stata una scelta ponderata e strategica da parte dell'Amministrazione comunale. L'intento era, infatti, quello di richiamare l'attenzione su alcune aree della Città che nel passato non erano state mai coinvolte per i grandi eventi, in linea con un modo rinnovato di guardare alle attività culturali come motore di rigenerazione urbana e di promozione anche delle periferie, le quali, fra l'altro, già nei giorni scorsi avevano fatto da cornice ad alcune manifestazioni artistiche natalizie".

Gli artisti sul palco di piazza Giulio Cesare

Sul palco della stazione sarà protagonista una delle più belle voci soul contemporanee Mario Biondi: il crooner catanese si potrebbe definire “Il soul della Sicilia”, è l’unico rappresentante italiano al mondo di questo genere. Nel 2016 ha festeggiato 10 anni di carriera con un best of di grandi successi che riproporrà dal vivo accompagnato da una band d’eccezione. A scaldare il palco della piazza anche la band siciliana Babil on suite, una contaminazione di sonorità tra elettro swing e funky rap. Il tutto, con la conduzione dello speaker Filippo Marsala.

Il programma della festa al Cep

Al Cep, nell’area antistante il giardino Giuseppe Impastato, grande festa e divertimento con Nino Frassica&Los Plaggers Band: l’amatissimo attore sarà accompagnato dalla band formata da sei formidabili musicisti, il cui nome è la fusione tra Platters e plagio, per uno show di “concertocabaret”. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Sul palco arriverà anche la band icona dell'Isola “Lello Analfino&Tinturia” che farà cantare e ballare portando ironia, protesta e voglia di normalità: i loro più grandi successi di oltre vent’anni di carriera con tanta sperimentazione e voglia di divertirsi e divertire il pubblico. In puro stile “made in Sicily”. A fare gli onori di casa sarà la brava conduttrice palermitana Eliana Chiavetta, volto noto della tv siciliana, speaker radiofonica. La festa sarà raccontata in diretta radio dalla squadra di Radio Action che regalerà musica, intrattenimento e il dj set after live.