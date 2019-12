Doppia festa di Capodanno con concerti in piazza Giulio Cesare e al Cep: le strade chiuse

Palermo darà il benvenuto al 2020 con due feste di piazza: una in piazza Giulio Cesare e l'altra nell'area antistante il Giardino Peppino Impastato al Cep. Per consentire lo svolgimento dei due eventi, la viabilità verrà rivoluzionata.

I due concerti

In piazza Giulio Cesare la serata avrà come protagonista Mario Biondi. Oltre al crooner catanese si esibiranno i Babil on suite, l’incontro di personalità estroverse e peculiari, una contaminazione di sonorità tra elettro swing e funky rap. Al Cep invece l'intrattenimento è affidato a Nino Frassica & Los Plaggers band. Lo show sarà un "concertocabaret". Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Sul palco arriveranno anche i Tinturia e a fare gli onori di casa sarà la conduttrice palermitana Eliana Chiavetta.

"Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Darawsha - per iniziare al meglio il nuovo anno all'insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie".

Come cambia il traffico

Piazza Giulio Cesare - Disposta la chiusura al transito dalle 14 del 29 dicembre alle 16 dell'1 gennaio nel tratto iniziale di via Roma, lato piazza Giulio Cesare, per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco. La circolazione in via Roma, in direzione piazza Giulio

Cesare, sarà riservata ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni. L'ultima traversa utile per svoltare a sinistra, provenendo da via Cavour sarà via Malta. Scatterà il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle 7 del 31 dicembre alle 7 dell'1 gennaio in piazza Giulio Cesare, via Lincoln (tratto compreso tra corso dei Mille e piazza G.Cesare), via Gorizia, via Milano, via Trento, via Manzoni, via Trieste, via Torino, via Fiume, via Santa Rosalia, via parrocchia dei tartari (tratto compreso tra via S.Rosalia e via Fiume). Tutte le traverse di via Roma, nel tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Montesanto-Pola, saranno chiuse al transito con la collocazione di barriere anti sfondamento dalle 14 del 31 dicembre.

Al Cep - Dalle 7 del 31 dicembre alle 7 dell'1 gennaio sarà in vigore il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta invia Paladini (tra viale Michelangelo e largo Blasco), via Calandrucci, via Barisano da Trani (tratto compreso tra via Paladini e via Barba), via Liardo. L’intera area del palco sarà delimitata da barriere.

Gallery