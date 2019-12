Doppio concerto di Capodanno, istruzioni per l'uso: "Festa in piazza per 12 mila"

Tutto pronto per il doppio Capodanno palermitano. Anche quest'anno la festa si "divide in due". Non c'è il consueto evento del Politeama, stavolta off limits per il cantiere dell'anello, ma c'è la "novità" Cep che "accompagnerà" la festa gemella in piazza Giulio Cesare. Nei due luoghi in cui si terranno i concerti di Capodanno sarà installato un metal detector con un 'contapersone' perché si l'accesso sarà consentito solo per un numero limitato di persone. Ad annunciarlo, durante il tradizionale scambio di auguri di fine anno con i giornalisti, è stato il questore Renato Cortese. E a poche ore dal count down il Comune ha dato tutte le informazioni sulle due manifestazioni di fine anno previste questa sera a Palermo.

Accesso all'area del concerto piazza Giulio Cesare

Punti di ingresso:

Via Roma (altezza Lidl)

Via Milano

Via Torino

Punti di uscite anche su:

Via Trieste

Via Trento

Via Gorizia

Via Piave

La piazza sarà transennata e gli accessi controllati con metal detector e conta persone nei varchi. Non si potrà accedere con valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. "Si ricorda che vige l'ordinanza sindacale che vieta fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette", sottolineano dal Comune.

Accesso all'area del concerto Giardino Peppino Impastato al Cep

Punti di ingresso:

- via Calandrucci lato monte e lato valle

- via Paladini a dx guardando il giardino pubblico all'altezza del civico 15

Uscite negli stessi punti

L'area sarà transennata e gli accessi controllati con metal detector e conta persone nei varchi. Non si potrà accedere con valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. Vietati fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette. Per la raggiungere la piazza, l’Amat ha prolungato il servizio del tram con quattro vetture sulla linea tra Cep e la stazione Notarbartolo, con corse ogni 15 minuti. Per la raggiungere la piazza, l’Amat ha prolungato il servizio del tram con tre vetture sulla linea tra Roccella (Brancaccio) e la stazione centrale, con corse ogni 20 minuti.

Info su accesso pubblico alle manifestazioni

Piazza Giulio Cesare - via Roma massimo 5.100 persone.

Al Cep è previsto un affollamento di massimo 7.000 persone

In entrambe le piazze previste aree attrezzate con spazi per accoglienza persone con ridotta mobilità e sedie a rotelle