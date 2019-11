Niente Capodanno al Politeama, la festa si sdoppia: concerti in piazza Giulio Cesare e al Cep

Quest'anno per la prima volta Palermo non festeggerà il Capodanno al Politeama. L'area è occupata dal cantiere dell'anello ferroviario e così l'amministrazione ha deciso che gli eventi per brindare all'arrivo del 2020 si svolgeranno in piazza Giulio Cesare e al Cep. Sul sito del Comune è stato pubblicato l'avviso esplorativo in cui si annuncia la volontà di realizzare due distinte manifestazioni la notte di San Silvestro. L'evento principale si terrà davanti alla stazione. Mentre in via Barisano da Trani, nello slargo davanti all’Istituto comprensivo Giuliana Saladino andrà in scena l'evento secondario.

"Ciascun operatore economico del settore - si legge nell'avviso - dovrà presentare una proposta artistica riguardante entrambe le manifestazioni e per ciascun evento dovrà fornire un pacchetto unico comprendente i servizi indispensabili e strettamente complementari alla realizzazione dello stesso. Le proposte dovranno arrivare agli uffici comunali delle Culture entro il 30 novembre".

Per Piazza Giulio Cesare si tratta di un ritorno sotto i riflettori: la location fu scelta come palcoscenico di uno dei due concerti (quello di Nino D'Angelo) andato in scena per festeggiare l'arrivo del 2017.