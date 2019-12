Concerti Capodanno, 12 proposte in lizza: Gabbani, Stadio e Boomdabash i nomi più gettonati

Dodici proposte in lizza per i due concerti finanziati dal Comune per la notte di Capodanno. A farsi avanti, tra gli altri, le società Terzo Millennio, VM Agency, Agave spettacoli, Puntoeacapo, Bm produzioni e Tecnoline. Queste le prime notizie che trapelano dal settore Culture del Comune.

Gli uffici sono al lavoro per individuare la proposta migliore. Quest’anno non è previsto un bando di gara, bensì una manifestazione di interesse. Ciò significa che l’amministrazione sceglierà direttamente la proposta senza graduatorie né punteggi.

Filtrano le prime indiscrezioni sugli artisti che potrebbero calcare i palcoscenici allestiti per l'occasione. I nomi dei cantanti più "gettonati" sono quelli di Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Stadio e Iva Zanicchi, Boomdabash, Arisa, Le Vibrazioni. Per quanto riguarda gli intrattenitori spunta Nino Frassica.

A causa del cantiere dell'Anello ferrviario gli spettacoli si sposteranno anche in periferia. La sera del 31 dicembre verranno infatti organizzati due concerti: uno in piazza Giulio Cesare e uno al Cep.