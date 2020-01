Capodanno, il bilancio di Orlando: "Tutto si è svolto con grande serenità e allegria"

"E' stato un Capodanno all'insegna della festa, con due piazze piene di palermitani e turisti". Leoluca Orlando fa il bilancio poche ore dopo la notte di San Silvestro. Anche quest'anno la festa di Palermo per l'ultimo dell'anno si è sdoppiata con un concerto al Cep e uno alla stazione centrale. "E' stato un Capodanno - dice Orlando - che, anche grazie ad una macchina organizzativa e di sicurezza perfettamente organizzata, si è svolto con grande serenità ed allegria, non solo nelle zone interessate dai concerti, ma in tutta la città. Ho espresso ed esprimo il mio ringraziamento alle forze dell'ordine, alla questura ed alla prefettura, ai carabinieri, alla Protezione civile, alla Croce Rossa e ai tanti volontari che hanno contribuito a questo risultato".

Il sindaco ha aggiunto: "Ovviamente un altrettanto sentito ringraziamento ai tanti dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e funzionari di diversi Uffici, che col proprio lavoro prima e durante San Silvestro e ancora oggi stanno rendendo possibili queste ore di festa. Infine un ringraziamento alle migliaia di palermitani che hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con grande senso dell'essere comunità e con grande civiltà. Mi auguro e auguro a tutti i nostri concittadini che questo sia foriero di un anno all'insegna della serenità e del raggiungimento di tanti successi per la nostra città".