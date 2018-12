Capodanno al Politeama, rafforzate le misure di sicurezza: "In piazza non più di 7.500 persone"

Al Politema domani sera, in occasione del concerto di fine anno con Goran Bregovic, saranno ammesse non oltre 7.500 persone e tutti i presenti saranno sottoposti a rigidi controlli di sicurezza. Lo prevede il piano di sicurezza messo a punto dalle forze dell'ordine.

La Questura ha reso noto che "per l’accesso all’area interessata sono stati istituiti appositi varchi di ingresso e di uscita. Ogni varco sarà transennato e presidiato da steward dell’organizzazione, assistiti da personale delle forze dellordine, dotati di contapersone e metal

detector che effettueranno controlli a zaini e borse. Saranno sottoposti ai controlli anche i cittadini che intendono accedere all’area interessata, anche soltanto per il transito".

Saranno posizionati blocchi in cemento per evitare il transito di eventuali veicoli non autorizzati e saranno presenti ambulanze medicalizzate.

E' vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, con il conseguente obbligo di versamento delle stesse in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone. Nell'area del concerto e' vietato, tra l'altro, introdurre bombolette spray, armi, trombette da stadio, fumogeni, catene, ombrelli appuntiti, bastoni e puntatori laser