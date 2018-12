Capodanno, confermato il concerto di Bregovic: al Politeama misure di sicurezza rafforzate

Tutto confermato. La commissione istituita presso l'assessorato comunale alla Cultura ha proclamato oggi la Terzo Millennio di Andrea Peria vincitrice del bando per il Capodanno 2019. Oggi è arrivato anche l'ok all'esibizione da parte del cast artistico. A Red Ronnie la conduzione dello spettacolo che si terrà al Politeama: sul palco, oltre a Goran Bregovic, ci saranno le band musicali dei Tamuna e dei Tre Terzi. Prevista inoltre la partecipazione del Teatro del Fuoco, con tanto di acrobati e danzatori.

In occasione del concertone "verranno rafforzati i dispositivi di sicurezza". Lo dice il dirigente comunale del settore Cultura, Sergio Forcieri, annunciando "che nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri con la Questura per mettere a punto il piano sulla sicurezza". L'organizzazione dello spettacolo è già scattata. La Terzo Millennio si è aggiudicata la gara con un'offerta di 246 mila euro (ribasso incluso): 4 mila euro in meno della somma stanziata in bilancio dal Comune.

Seconda classificata Puntoeacapo, che aveva incassato il sì di Carmen Consoli. L'azienda catanese è stata battuta sul filo di lana. A partità di punteggio sulla proposta artistica, infatti, è stata decisiva l'offerta economica di Terzo Millennio: 2 mila euro in meno rispetto ai competitor.